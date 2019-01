Elétrico, JAC iEV 40 entra em pré-venda por R$ 140 mil

Leo Alves



25/01/2019 | 09:18

Primeiro modelo elétrico da marca no País, o JAC iEV 40 entrou em pré-venda no Brasil. Importado da China, o modelo deve ter as primeiras unidades entregues em junho. As encomendas podem ser feitas a partir desta sexta-feira (25). O preço sugerido é de R$ 139.990.

Baseado no T40, o SUV usa uma bateria de 40 kWh e tem autonomia de 300 km, de acordo com o ciclo NEDC. Segundo a JAC, ele chegará na configuração elétrica mais completa.

Carregamento JAC iEV 40

O JAC iEV 40 pode ser carregado em qualquer tomada de 220 volts. A carga completa demora em média 8 horas, mas há um modo rápido. Nele, 80% da carga é disponibilizada na primeira hora de carregamento em um equipamento próprio.

De série, ele será equipado com freios regenerativos que convertem a energia da frenagem em elétrica, assistente de partida em rampa, ar-condicionado automático, rodas de liga leve e central multimídia com tela de 8 polegadas.

A marca chinesa ainda promete um sistema de monitoramento do veículo por telemetria. Por meio de uma central de atendimento, o proprietário terá acesso a diversas assistências, incluindo a localização do carro.

Aplicativo

A JAC também vai disponibilizar um aplicativo do iEV 40 para smartphones. Com ele será possível verificar a porcentagem de carga da bateria, autonomia e acesso à telemetria. Além dessas funções, ele controla os vidros elétricos, a abertura das portas e o acionamento do ar-condicionado.