Bianca Bellucci



25/01/2019 | 09:18

O Orkut foi lançado em janeiro de 2004, há exatos 15 anos. E não demorou muito para se tornar um fenômeno pelo mundo – principalmente, no Brasil e na Índia. Por aqui, os internautas entraram de cabeça na rede social. Tanto que, mesmo após sua morte decretada em setembro de 2014, ainda há órfãos do site. Principalmente das comunidades, que muitos consideram bem melhores do que os grupos no Facebook.

Para comemorar a data, o 33Giga selecionou algumas das comunidades mais engraçadas e originais que estiveram disponíveis no Orkut. Relembre!





















































