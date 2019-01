25/01/2019 | 09:05



Uma cadeirante morreu atropelada por um ônibus na madrugada desta quinta-feira, 25, no viaduto Engenheiro Orlando Murgel, na República, região central de São Paulo.

A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros, que mobilizou duas viaturas para a ocorrência. A identidade da vítima não foi revelada.

As duas faixas da esquerda do viaduto no sentido Centro - onde fica o espaço exclusivo para ônibus - estão interditadas por agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) por conta do acidente.