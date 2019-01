Criminalidade cai pelo segundo ano

Natália Fernandjes

Do Diário do Grande ABC



25/01/2019



As ocorrências criminais registraram, pelo segundo ano consecutivo, baixa no Grande ABC. Conforme os números divulgados ontem pela Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, com exceção dos casos de furto de veículos, as sete cidades apresentaram, no acumulado de 2018, menor número de ocorrências de homicídio, roubo e furto em geral, além de roubo de veículos quando comparado com o mesmo período de 2017.

O furto em geral foi o indicador que obteve a baixa mais expressiva do ano passado (15,47%), passaram de 23.270 para 19.671 os registros. Apenas em São Caetano e Diadema o crime obteve alta (6,17% e 1,44%, respectivamente). Por outro lado, em Mauá as ocorrências apresentaram queda de 57,57% – de 3.413 para 1.448 no período (confira a tabela acima).

No caso dos crimes contra a vida, houve queda de 7,73% na quantidade de vítimas de homicídio (caiu de 193 para 178 o número de mortes) no ano passado. Chama atenção, neste caso, aumento expressivo em Santo André (40,54%) e Ribeirão Pires (50%). Já as cidades cujas quantidades de vítimas de assassinato tiveram as baixas mais significativas foram Rio Grande da Serra (33,33) e Mauá (24,49).

Conforme mostrado pelo Diário, na tentativa de reverter este quadro, o comando da Polícia Militar na região, sob responsabilidade do CPAM-6 (Comando de Policiamento de Área Metropolitana), tem discutido junto aos sete prefeitos a adoção de medidas mais rígidas visando intensificar a fiscalização da corporação. Uma das ideias em análise determina o fechamento de estabelecimentos situados em áreas vulneráveis e periféricas das sete cidades no horário noturno, assim como já ocorre em Diadema, onde as atividades devem ser encerradas às 23h.

ESTABILIDADE

O furto de veículos apresentou variação de 0,22% entre as sete cidades – os registros tiveram ligeiro aumento, de 9.426 para 9.447, entre 2017 e 2018. Neste índice, Ribeirão Pires figura entre os destaques positivos (com queda de 24,68%). Já Mauá está entre os pontos negativos (alta de 19,01%).

ESTADO

As estatísticas anuais trouxeram novamente queda de homicídios dolosos no Estado. Os 2.949 casos registrados, com 3.105 vítimas, em 2018, formam o menor patamar desde 2001, quando crimes dessa natureza somaram 12.475 registros. Roubo em geral (-16,82%) e roubo de veículo (-13,86%) foram outros crimes que tiveram queda na comparação entre 2017 e 2018 em São Paulo.

A equipe de reportagem questionou a Secretaria da Segurança sobre os dados, divulgados no site oficial da pasta à tarde, mas até o fechamento desta edição não houve resposta. (com Estadão Conteúdo)