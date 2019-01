Troca de elogios de Mourão e Morando

Raphael Rocha



Primeiro prefeito do Estado de São Paulo a ser recebido no gabinete da nova Presidência da República, Orlando Morando (PSDB), de São Bernardo, disse ter se surpreendido positivamente com a conversa conduzida pelo presidente em exercício, general Hamilton Mourão (PRTB). Ao que parece, a recíproca foi verdadeira. Tanto que Mourão, em suas redes sociais, elogiou a reunião que teve com o tucano na manhã de quarta-feira. A intenção de estreitar o canal de diálogo foi estendida a um convite feito por Morando para Mourão e ao presidente Jair Bolsonaro (PSL). “Convidei o presidente Bolsonaro e sua mulher, Michelle, além do presidente Mourão e sua mulher, Paula, a conhecerem a Emebe Neusa Bassetto, no Rudge Ramos, que ensina surdos de nossa cidade. Acredito ser um projeto muito interessante para a primeira-dama Michelle conhecer”, comentou Morando, ressaltando o trabalho de Michelle com a comunidade surda – ela, inclusive, fez discurso em Libras (Língua Brasileira de Sinais) na posse do marido.

Resposta

Ex-prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho (PT) se pronunciou com mais detalhes a respeito da ação movida contra ele pelo MPF (Ministério Público Federal), que requereu – e conseguiu – bloqueio de seus bens no caso do Museu do Trabalho e do Trabalhador, alvo de denúncia formal do MPF por suspeita de superfaturamento de contrato. Ao site ABCDMaior, o petista disse que foram bloqueados R$ 34,6 mil de sua conta bancária. Comentou que viu com “muita estranheza” a decisão do juiz Carlos Alberto Loverra, da 1ª Vara Federal de São Bernardo, de congelar os bens dele – o caso foi revelado pelo Diário no dia 13. Ele alegou ainda que “não houve desvio de recursos públicos” e que já ingressou com pedido de desbloqueio de valores, que, segundo ele, foram conseguidos com economia de aposentadoria a partir de 2017 – ele se aposentou como funcionário da Volkswagen.

Igualdade

O vereador Jander Lira (PP), de São Caetano, apresentou projeto de lei para assegurar, dentro do poder público local, que os salários de homens e mulheres sejam iguais, tanto na Prefeitura quanto nas autarquias. “Este projeto vem, justamente, intensificar esta justa proteção à mulher, que, historicamente, tem sofrido discriminação pela sua condição de gênero, de maneira completamente injustificada”, comentou o parlamentar, citando que Constituição Federal e a Consolidação das Leis do Trabalho, embora tratem do tema especificamente, parecem não ser suficientes para aplicação da igualdade.

Luto

A mesa diretora da Câmara de São Caetano, comandada pelo vereador Pio Mielo (MDB), decretou três dias de luto oficial por causa do assassinato da guarda-civil municipal Iara Cristiane de Oliveira, na quarta-feira, quando ela foi a uma padaria na cidade. “Em memória, as bandeiras do Brasil, do Estado de São Paulo e da cidade de São Caetano do Sul permanecerão hasteadas a meio mastro em frente à Câmara”, informou o Legislativo.

Bolsa Família

Secretária de Promoção Social de Mauá, Silvia Prin Grecco foi designada pela prefeita em exercício da cidade, Alaíde Damo (MDB), para ser gestora, por parte do município, do programa Bolsa Família. Silvia é filha do ex-prefeito Edgard Grecco e irmã do ex-prefeito José Carlos Grecco e do ex-vereador Edgard Grecco Filho. Ela chegou à administração pelas mãos do prefeito afastado de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), e continuou quando Alaíde assumiu interinamente o Paço.