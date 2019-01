Prefeitura de Santo André divulga explicações sobre falta de água

Do dgabc.com.br



24/01/2019 | 21:25



No início da noite desta quinta-feira (24), o prefeito de Santo André, Paulo Serra, divulgou vídeo em seu canal no Facebook (veja aqui ) com explicações sobre a falta de água em vários bairros da cidade há mais de uma semana.

Nas imagens, gravadas no Centro de Controle Operacional do Semasa, ele afirma, por diversas vezes, que a irregularidade não tem nenhuma relação com a dívida bilionária (R$ 3,4 bilhões) que o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental) tem com a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo). “Não é sistemático, não é estrutural, não é de gestão nem tem a ver com a dívida”, afirma. Ele deve se reunir na quarta-feira com o presidente da Sabesp.

De acordo com o prefeito, o problema é pontual e está sendo normalizado. Segundo ele, a Sabesp iniciou manutenção de uma adutora do sistema Rio Claro que abastece, principalmente, Santo André, o que a fez reduzir pela metade a quantidade de água enviada para a cidade.

Além disso, Paulo Serra explicou que o calor e, como consequência, o alto consumo complicaram a situação. “Mesmo normalizado o abastecimento, os reservatórios ainda não foram totalmente enchidos. Por isso, alguns bairros, principalmente os mais altos, ainda estão tendo falta de água.” Ele continua: “Faço um apelo: economize água. É importante ter solidariedade neste momento.”

Antes de terminar o vídeo, ele fala sobre a importância de focar em projetos de regularização da perda de água em Santo André, que é cerca de 25%.