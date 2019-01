Brasil cai em grupo considerado fácil na Copa América

Do Dgabc.com.br



24/01/2019 | 21:22



A Seleção Brasileira conheceu na noite desta quinta-feira (24) os três primeiros adversários da fase de grupos da Copa América 2019, que será disputada no Brasil. E não deve encontrar dificuldades para avançar no torneio. Em sorteio realizado no Rio de Janeiro ficou decidido que o squadrão comandado por Tite integra a Chave A ao lado de Bolívia, Venezuela e Peru.

A abertura será entre brasileiros e bolivianos, dia 14 de junho, no Estádio do Morumbi. Depois, o selecionado verde e amarelo encara a Venezuela no Estádio da Fonte Nova, em Salvador e, por último, enfrenta os peruanos, na Arena Corinthians.



Esta edição em solo verde e amarelo terá duas seleções de fora das Américas como convidadas: Japão e Catar, esta que é sede da próxima Copa do Mundo, em 2022.

Confira os grupos da Copa América 2019:

- GRUPO A: Brasil, Bolívia Venezuela e Peru;

- GRUPO B: Argentina, Colômbia, Paraguai e Catar;

- GRUPO C: Uruguai, Equador, Japão e Chile.