Selena Gomez lançará música sobre ansiedade com Julia Michaels

Após voltar às redes sociais, Selena Gomez está com novidades em sua carreira musical. A cantora fez uma participação especial na música Anxiety, de Julia Michaels, que será lançada na próxima sexta-feira, 25.

Em seu perfil no Instagram, Selena publicou uma foto com a amiga e escreveu: "Minha querida irmã de alma. Julia, você tem sido uma grande parte da minha vida. Você me ensinou a ter coragem quanto duvido de mim mesma. Essa música é extremamente próxima do meu coração, já que eu tive ansiedade e sei que vários amigos tiveram também."

"Você nunca está sozinho quando se sente assim. A mensagem é muito necessária e espero muito que vocês gostem!", concluiu.

Escute um trecho de Anxiety, música de Julia Michaels e Selena Gomez: