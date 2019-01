Vinicius Junior sofre pênalti, dá assistência e Real bate Girona pela Copa do Rei

24/01/2019 | 20:39



Com dois gols de Sergio Ramos e boa atuação de Vinicius Junior, o Real Madrid derrotou o Girona por 4 a 2 nesta quinta-feira no Santiago Bernabéu e abriu vantagem pela vaga às quartas de final da Copa do Rei.

O jogo de volta está marcado para a próxima quinta-feira e o time madrilenho pode perder por até um gol de diferença que garante a classificação. A vitória, no entanto, veio com certa dose de sofrimento, mas com boa atuação do ex-jogador do Flamengo. Vinicius Junior sofreu pênalti e deu assistência para o gol de Benzema, que fechou o placar.

Os visitantes, no entanto, surpreenderam e saíram na frente com um gol aos sete minutos. Raúl Garcia avançou pela esquerda, Marcelo não acompanhou a marcação e Lozano apareceu livre na área para marcar o primeiro.

O Real reagiu e deixou tudo igual aos 18. Odriozola avançou pela direita e rolou para o meio da área. Lucas Vazquez mandou para as redes. Vinicius Junior quase virou. Ele recebeu na esquerda, cortou para o meio, deixou o zagueiro para trás e bateu rente à trave.

O Real seguiu pressionando e fez o segundo aos 42 com ajuda do brasileiro. O ex-jogador do Flamengo foi derrubado por Lozano na área e árbitro marca pênalti. Sergio Ramos, com cavadinha, bateu e colocou o time anfitrião na frente.

O Girona seguiu acuado no segundo tempo, mas conseguiu o empate aproveitando um vacilo do adversário. Llorente subiu para afastar o perigo e colocou a mão na bola dentro da área: pênalti. Granell cobrou fez.

A equipe de Madri só foi abrir vantagem novamente com Sergio Ramos, aos 33, de cabeça, após cruzamento de Marcelo. A dez minutos do fim, Benzema recebeu passe de Vinicius Junior e fechou a conta.

O Real Madrid volta a campo no domingo, quando visitará o Espanyol pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol. O time de Vinicius Junior vai em busca da terceira vitória consecutiva na competição em que ocupa o terceiro lugar, com 36 pontos, a dez do líder Barcelona