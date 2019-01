Militantes do Psol do Grande ABC lamentam renúncia de Jean Wyllys

Daniel Tossato

Militantes do Psol do Grande ABC lamentaram a renúncia do deputado federal Jean Wyllys (Psol-RJ), que legou temer pela vida devido a inúmeras ameaças de morte que vem sofrendo.

Reeleito com 24.295 votos, Wyllys assumiria seu terceiro mandato em 2019, mas revelou à Folha de S.Paulo que não pretende voltar ao Brasil e se dedicará à carreira acadêmica – ele está de férias no Exterior e não revelou qual destino.

“Participei da conversa que Jean Wyllys teve ainda ontem com o deputado (federal) Ivan Valente (Psol-SP). Desde ontem Ivan tentava mudar a ideia de Jean, que demonstrava estar abalado. É lamentável que isso esteja ocorrendo”, revelou o vice-presidente do diretório municipal de Santo André e ex-vereador da cidade, Ricardo Alvarez.

Alvarez disse ainda que Wyllys estava em dúvida na noite de ontem e que responderia se deixaria o mandato hoje, o que se confirmou. “Ele estava em dúvida, mas hoje ele já demonstrou estar irredutível sobre a ideia. Acredito que as última revelações de que o deputado estadual (e senador eleito) Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), filho do presidente, Jair Bolsonaro (PSL), mantém contato com milicianos do Rio de Janeiro o deixaram ainda mais abalado”, declarou Alvarez.

Durante a semana foram revelados diversos indícios de que Flávio Bolsonaro manteve ligação e até empregou parentes próximos de integrantes de uma milícia conhecida como “Escritório do Crime”, que atua em favelas do Rio de Janeiro. “Esse é o preço que se paga por lutar pelos direitos humanos e pelos trabalhadores do Brasil. É uma perda grande, mas não irreparável. O suplente de Jean, que assumirá seu mandato, também é batalhador”, afirmou Ricardo Alvarez.

Se confirmada a desistência de Jean Wyllys, quem deverá assumir sua vaga é David Miranda, vereador do Psol pelo Rio de Janeiro. Em seu perfil nas redes sociais, Miranda se denomina “negro, homossexual e favelado”.

Para o presidente do diretório municipal do Psol de Santo André, Diego Tavares, o ato do correligionário evidencia o desgaste da democracia no País. “Esse foi um ataque frontal à oposição do Brasil. Isso é lamentável. Todos devíamos nos solidarizar com Jean”, declarou Tavares.

Militante do Psol em São Bernardo e ex-vereador do município, Aldo Santos alegou que a ação de Jean Wyllys é resposta às opressões e às manifestações do atual governo. Mesmo com a desistência do deputado, Aldo acredita que o partido deva manter a postura combativa. “Claro que me causa grande tristeza a renúncia de Jean, mas nunca iremos conseguir entender o que se passou na cabeça do deputado”, afirmou.

Aldo Santos também crê que as revelações de uma possível ligação de Flávio Bolsonaro com milicianos pode ter culminado na atitude de Jean Wyllys. “O que ele fez foi um ato de desespero e de denúncia do que está acontecendo na gestão de Jair Bolsonaro.”

Provocação

Após Wyllys divulgar que desistiria de seu mandato, o vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro se manifestou pelo Twitter. “Vá com Deus e seja feliz!”, disse na rede social. Jais Bolsonaro, que está voltando de Davos, na Suíça, escreveu a seguinte frase: “Grande dia!”.