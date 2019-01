Vai ter jogo na ETI

Ademir Medici



As instalações da Fatec Lauro Gomes, antiga ETI, foram projetadas e construídas para ser, de fato, uma escola técnica. Cada sala de aula, um verdadeiro auditório. Laboratórios com equipamentos trazidos da Alemanha, num convênio internacional. E todos aqueles edifícios ao lado do Paço Municipal têm uma história que remonta ao fim da década de 1950.

Dizia-se que o prefeito Lauro Gomes escolheu a dedo o local do seu túmulo, no Cemitério de Vila Euclides, de onde se avistava a ETI. Hoje os edifícios construídos, inclusive o Paço, de 1969, impedem essa visão – Lauro Gomes faleceu em 1964, no cargo de prefeito de Santo André.

E a ETI primou também pela prática esportiva. Daí a foto hoje escolhida, também em comemoração aos 50 anos de formatura da primeira turma: 1968-2018.



Os 50 anos da primeira formatura da ETI Lauro Gomes

- Homenagem aos pioneiros, recado aos contemporâneos

- Entrevistados: professor Jamil Luchezi e Valter Romero

- No ar pelo DGABC TV

Zona Leste presente

No encontro dos escritores organizado pela Editora Matarazzo, em parceria com o Diário, a presença de Germano Gonçalves. Ele se apresentou com seu livro: Literatura Urbana Marginal: Arte na Periferia (Ed. APMG). Vizinha ao Grande ABC, a Zona Leste é um manancial de trabalhadores que convivem com a região. Mas também tem seus intelectuais.

Diário há 30 anos

Quarta-feira, 25 de janeiro de 1989 – ano 31, edição 6971

Manchete – Empresariado congela preço até 60 dias; relator do Congresso dá parecer favorável ao Plano Verão; governo diz que não aceitará mudanças

Protesto – Cinco mil aposentados, entre eles duas caravanas da região, realizaram na Praça da Sé, em São Paulo, manifestação para pressionar o Congresso a votar contra o Plano Verão.

Santo André – Celso Daniel vê a morte no tanque da Vila Guaraciaba. Prefeito foi cumprir compromisso de agenda e deparou com vítima de afogamento. Lago tem 15 metros de profundidade.

São Bernardo – O lixão do Alvarenga continua sendo usado ilegalmente como depósito de lixo industrial. Mais de 100 pessoas disputam diariamente os detritos ali despejados.

Em 25 de janeiro de...

1554 – Realizada a primeira missa na palhoça, construída pelos jesuítas em Piratininga, e que foi denominada casa de São Paulo.

1919 – O prefeito Washington Luís, de São Paulo, envia ofício ao coronel Saladino Cardoso Franco. O prefeito de São Bernardo, mais uma vez reeleito, era cumprimentado pelo colega paulistano.

- Do noticiário do Correio Paulistano: prepara-se brilhante recepção à esquadra brasileira na Inglaterra.

- Do noticiário do Estadão: a expulsão dos maximistas da Suécia.

1927 – Criada a Vila São José, em São Bernardo, que desde 2017 tem um livro pronto – belíssimo! – e que permanece inédito.

1934 – Fundada a Universidade de São Paulo, a USP, pelo governador Armando Salles de Oliveira.

1952 – Trabalhadores da Cerâmica João Jorge Figueiredo fundam o Vila João Jorge Futebol Clube, hoje o Juá – Sociedade Esportiva e Cultura: 67 anos de história. É o segundo mais antigo clube de futebol de Mauá em atividade – o primeiro é o São João FC.

Nota – Jornalista Daniel Alcarria, o historiador do futebol em Mauá, enviou excelente material sobre o Juá, que Memória, aos poucos, irá dividindo com você, prezado leitor.

1969 – Em comemoração aos 415 anos de São Paulo, a Câmara Municipal realiza a última sessão na sua sede da Rua Libero Badaró e, na sequência, é inaugurada a nova sede do Legislativo, o Palácio Anchieta, na Rua Santo Antonio.

- Inaugurada a Hemeroteca Julio Mesquita no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo.</CW>

Santos do Dia

- Paulo. Um dos grandes missionários, místicos e teólogos da historia da Igreja. Ele nasceu na cidade de Tarsus na Cilicia, Ásia Menor (hoje Turquia) e morreu, martirizado, no final do século II.

- Juventino

- Apolo

Hoje

- Dia dos Correios e Telégrafos

- Dia do Carteiro

- Dia Nacional da Bossa Nova. Para marcar o dia do nascimento do maestro Tom Jobim, em 1927.