Pela 11ª vez em 2019, Ibovespa bate novo recorde

24/01/2019 | 19:18



O Ibovespa encerra a semana com mais um recorde histórico, o 11º de 2019. Pela primeira vez, marcou mais de 97 mil pontos. Fechou na máxima aos 97.677,19 pontos em alta de 1,16%. Com esse resultado, o índice acumulou alta de 1,64% na semana e de 11,14% no ano. O giro financeiro foi de R$ 15 bilhões, pouco menor que a média diária de janeiro.

O desempenho destoou do humor externo, onde autoridades internacionais veem uma deterioração das condições econômicas, sobretudo na Europa, e onde o investidor monitora as discussões sobre o Brexit, a persistente paralisação da administração americana e também a falta de uma solução definitiva para a guerra comercial entre os gigantes China e Estados Unidos.

"Independentemente do que acontece no exterior, o Brasil segue com uma esperança, com um projeto de melhora das contas públicas", disse o gerente da mesa de renda variável da H.Commcor, Ariovaldo Ferreira. Ele afirma que o Ibovespa poderia ter subido ainda mais caso os bancos não estivessem sendo penalizados, segundo sua avaliação, pela possibilidade de mudanças na taxação dos juros sobre capital próprio (JCP). "Se não fosse a queda dos bancos, o índice teria subido mais", diz Ferreira.

Segundo reportagem do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, o nível entre 95 mil e 97 mil pontos aumenta a sensibilidade para uma alguma correção do índice. "Nesse nível, pelos indicadores gráficos, e apesar de ainda estar subindo, começa a se observar um enfraquecimento da força compradora. A bolsa vai ficando mais sensível a notícias negativas", afirma Filipe Villegas, analista da Genial Investimentos. Isso não quer dizer que, no longo prazo, o índice passará a cair. As casas de análise seguem firmes em prever o Ibovespa acima dos 100 mil pontos. Para o Citi, a bolsa brasileira encerra 2019 aos 104 mil pontos.

Entre as maiores altas da carteira Ibovespa, o destaque foi a Cielo. A ação da empresa de transações com cartões valorizou-se depois que o Citi elevou de neutra para compra a recomendação para o papel e elevou o preço-alvo de R$ 13,80 para R$ 15,00, o que implica um potencial de crescimento de 47% em relação ao fechamento de quarta (R$ 10,21). De acordo com os analistas do Citi Felipe Gaspar Salomão, Jörg Friedemann e Dante Fagherazzi, a instituição espera que os volumes de pré-pagamento da Cielo dobrem até 2020 em comparação com os níveis de 2018.

Outro destaque de alta do Ibovespa foram as ações da Ecorodovias e da CCR. Os investidores reagiram positivamente à notícia de que o governador de São Paulo, João Doria, planeja renovar as concessões de rodovias administradas pela iniciativa privada no Estado que vencem até o fim de seu mandato, em 2022. Além de estender o prazo dos portfólios de grupos de infraestrutura e destravar investimentos nas estradas, a novidade sugere que o Estado poderá chegar a um acordo com as concessionárias para encerrar as disputas judiciais por causa de aditivos contratuais assinados em 2006, segundo analistas do BTG Pactual e do Bradesco BBI.