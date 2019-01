Do dgabc.com.br



24/01/2019 | 18:26



No domingo (27), das 7h às 13h, funcionará pela primeira vez no ano a ciclofaixa de lazer em Santo André. As faixas exclusivas para os ciclistas serão montadas com cones e terão o acompanhamento de agentes do DET (Departamento de Engenharia de Tráfego). O percusso começa no Paço Municipal, segue pelos dois sentidos da Avenida Perimetral. O DET sempre orienta os ciclistas para que utilizem seus equipamentos de segurança para a prática do pedal.