Deve haver retomada da economia dos EUA após paralisação do governo, diz Kudlow

Assessor econômico da Casa Branca, Larry Kudlow qualificou nesta quinta-feira a paralisação parcial do governo (shutdown) como um "lapso" temporário e previu que os impactos econômicos negativos serão revertidos em breve. "No momento, no nanossegundo que o governo for reaberto todos esses lapsos desaparecerão", previu.

Kudlow afirmou que ninguém gosta dos problemas temporários causados pela paralisação, como parte dos funcionários federais sem salário. Ele acrescentou que o presidente Donald Trump realizou um "discurso muito bom no sábado", buscando uma agenda bipartidária para financiar o muro na fronteira com o México, mas também com oferta de proteções temporárias para alguns imigrantes. Fonte: Dow Jones Newswires.