24/01/2019 | 18:12



O ex-prefeito Fernando Haddad, candidato derrotado na eleição presidencial do ano passado, estuda a possibilidade de criar um canal no Youtube. O petista teve uma reunião na última sexta-feira para tratar do assunto e cogitou-se a ideia de fazer dois vídeos semanais. "Vou virar youtuber", brincou com os presentes.

Procurada, a assessoria do ex-prefeito de São Paulo disse que a possibilidade está no radar, mas que nada ainda foi decidido e que o projeto está "no plano das ideias". Desde o início do ano, Haddad tem se mantido ativo no Twitter, com críticas ao novo governo.