Mazola vê evolução da Ponte e promete mudanças contra o Corinthians

24/01/2019 | 18:12



O resultado foi o mesmo - empate sem gols -, mas o técnico Mazola Júnior viu uma evolução da Ponte Preta na partida da última quarta-feira, contra a Ferroviária, na Fonte Luminosa, em relação ao jogo de estreia no Campeonato Paulista, diante do Oeste, em Campinas.

"Pelo primeiro tempo que fizemos, fico um pouco mais satisfeito do que na estreia. O primeiro tempo que fizemos e alguns lampejos do segundo nos dão confiança de que estamos no caminho certo", afirmou o treinador da Ponte.

Apesar de não ter muito tempo para treinar entre um jogo e outro, Mazola Júnior já antecipou que vai fazer mudanças no time titular para o duelo de sábado, contra o Corinthians, às 19 horas, em Itaquera, pela terceira rodada.

"Vamos ter que mudar algumas peças, muito mais pelo aspecto físico do que pelo aspecto tático. É necessário rodar o grupo. Essas alterações que vão acontecer no sábado são todas em prol do grupo da Ponte Preta", finalizou Mazola.

Com dois pontos em dois jogos, a Ponte Preta está no Grupo A do Paulistão, ao lado de Santos, São Caetano e Red Bull Brasil.