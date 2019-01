Kim Kardashian teria recebido ordens para não falar mal de Taylor Swift publicamente

24/01/2019 | 18:10



Sinal de paz? Talvez! Segundo o site Radar Online, Kim Kardashian teria recebido ordens diretas para não falar mal de Taylor Swift publicamente, pois a cantora agora faz parte do grupo Universal, que é dona do canal E!, que produz o reality show de Kim, Keeping Up With The Kardashians.

Uma fonte revelou:

- Desde que Taylor assinou seu novo contrato, ela está fora dos limites para Kim. A briga entre as duas acabou. Kim foi avisada por seus chefes que tem que ser legal.

E a Kardashian já tem dado indícios de que a rixa entre as duas acabou! Como você conferiu, a empresária já falou, durante um programa de televisão, que tudo entre ela e Taylor já foi superado. Ela também postou um vídeo recentemente onde aparece cantando Delicate, de Swift.

A briga entre Kim e Taylor começou quando Kanye West, marido da empresária, lançou a música Famous, onde chama Swift de vadia e diz que ele a deixou famosa. A cantora falou publicamente que se sentiu desrespeitada com a letra da canção, enquanto Kim revelou que Taylor já havia escutado e aprovado a canção. Treta, hein?