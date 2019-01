Estreias da semana nos cinemas

24/01/2019 | 17:36



Confira os filmes que chegam esta semana aos cinemas da cidade de São Paulo:

PRÉ-ESTREIAS

Normandia Nua (Normandie Nue, França/2018, 110 min.) - Ação. Dir. Philippe Le Guay. Com François Cluzet, Toby Jones, François-Xavier Demaison. Mêle sur Sarthe, pequena cidade na Normandia, sofre com uma terrível crise econômica. O prefeito local, Georges Balbuzard, enxerga na passagem do fotógrafo Blake Newman, conhecido por deixar multidões nuas em suas obras, a saída para salvar seu povo. 14 anos.

Se a Rua Beale Falasse (If Beale Street Could Talk, EUA/2018, 120 min.) - Ação. Dir. Barry Jenkins. Com KiKi Layne, Stephan James, Regina King. Tish, uma jovem de 19 anos, luta para livrar da cadeia o amor da sua vida, Fonny, preso injustamente, acusado de um terrível crime. Grávida e lutando contra o racismo, ela espera vê-lo livre a tempo do nascimento de seu filho. 14 anos.

Shade - Entre Bruxas e Heróis (Zlogonje, Sérvia/2018, 86 min.) - Aventura. Dir. Rasko Miljkovic. Com Mihajlo Milavic, Jelena Jovanova, Silma Mahmuti. Jovan é um menino tímido com uma leve paralisia cerebral que constantemente usa a imaginação para escapar da realidade em que vive. No seu imaginário, ele é um poderoso super-herói com a missão de combater a criminalidade. Uma nova amizade pode fazer com que ele precise encarar o mundo real. 12 anos.

ESTREIAS

BTS World Tour Love Yourself In Seoul (BTS World Tour Love Yourself In Seoul, Coreia Do Sul/2018, 130 min.) - Musical. Dir. Big Hit Entertainment. Com J-Hope, Jeong-guk Jeon, Nam-Joon Kim, Seok-Jin Kim, Tae-Hyung Kim,Ji-Min Park. Registro da disputada turnê mundial da banda coreana BTS no Estádio Olímpico de Seul no ano passado. As imagens reforçam a dimensão alcançada pelos sete rapazes membros do grupo de K-pop, que se tornou um verdadeiro fenômeno internacional. Livre.

Creed II (Creed II, - EUA/2018, 129 min.) - Drama. Dir. Steven Caple Jr.. Com Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson. Adonis Creed segue sua trajetória rumo ao campeonato mundial de boxe. Apesar de toda a desconfiança que o acompanha, ele conta com o apoio de Rocky. Para deixar tudo ainda mais difícil, ele terá como adversário um lutador que tem forte ligação com o passado de sua família. 12 anos.

Eu Sou Mais Eu (Brasil/2018, 98 min.) - Comédia. Dir. Pedro Amorim. Com Kéfera Buchmann, Giovanna Lancellotti, João Côrtes. Camila Mendes é uma pop star arrogante que busca o sucesso a todo custo. Prestes a lançar uma nova música, ela é surpreendida com uma volta ao passado. É na adolescência novamente que ela encara questionamentos e se vê vítima de bullying. Cabeça, seu único amigo, se dispõe a ajudá-la encontrar seu verdadeiro eu. 12 anos.

A Favorita (The Favourite, EUA - Reino Unido/2018, 119 min.) - Drama. Dir. Yórgos Lánthimos. Com Emma Stone, Rachel Weisz, Olivia Colman. Na Inglaterra do século 18, Sarah Churchill, a Duquesa de Marlborough, exerce sua influência na corte como confidente e amante secreta da Rainha Ana. Ela vê seu posto ameaçado com a chegada de Abigail Masham, que logo se torna a queridinha da rainha. Sarah e Abigail, então, travam uma batalha feroz pelo poder. 14 anos.

Green Book - O Guia (Green Book, EUA/2018, 0 min.) - Drama. Dir. Peter Farrelly. Com Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini. Tony Lip precisa arrumar um trabalho após ver sua discoteca fechar as portas. É quando ele fica sabendo que um famoso pianista precisa de um segurança para acompanhá-lo em sua próxima turnê. De início, a relação dos dois se mostra conflituosa, mas, ao longo dos dias, um verdadeiro vínculo acaba surgindo durante a viagem. 12 anos.