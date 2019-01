Após lentidão no sistema, MEC prorroga prazo de inscrição do Sisu

24/01/2019 | 17:23



Há três dias com o registro de lentidão no acesso ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Ministério da Educação (MEC) comunicou que vai prorrogar até as 23h59 de domingo, 27, o prazo para inscrição no sistema. O prazo inicial terminava nesta sexta-feira, 25.

Nesta quinta-feira, 24, os candidatos continuam relatando dificuldade de acessar o site e relatam falha de segurança. Quando conseguem acessar o sistema, colocam seus dados (login e senha), mas são direcionados para a inscrição de outros candidatos.

O ministério informou que o sistema está funcionando de forma "estável" nesta quinta e diz que a lentidão "eventualmente registrada" resulta do volume massivo de acessos simultâneos.

Apesar de informar que o sistema está estável, o MEC disse que continua realizando "todos os procedimentos técnicos para que o sistema continue estável".

Mudança. O ministério também informou que irá alterar, a partir desta quinta, a atualização das notas de corte, que passará a ser feita somente à zero hora e não mais em quatro horários ao longo do dia (7h, 12h, 17h30 e 20h), como ocorreu nos outros dois dias.

"A medida foi adotada para não prejudicar os estudantes que ainda não realizaram sua inscrição e melhorar o acesso devido ao alto tráfego existente", explica o ministério.

O resultado da seleção está mantido para segunda-feira, dia 28, conforme calendário divulgado anteriormente.