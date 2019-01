Irmã de Lindemberg continua estável após tentativa de homicídio

Vanessa Soares

Do dgabc.com.br



24/01/2019 | 17:17



Segue estável o estado de saúde de Lindomar Fernandes Alves, 48 anos, irmã de Lindemberg Alves – autor do assassinato da jovem Eloá, em 2008 – que sofreu tentativa de homicídio na manhã desta quarta-feira (23) quando saia de casa, no Jardim Santo André, para trabalhar. A vítima levou três tiros na região do rosto.

De acordo com a Secretaria de Saúde de Santo André, ela segue na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do CHM (Centro Hospitalar Municipal) e aguarda avaliação médica para verificar a necessidade de novos procedimentos.

As investigações seguem sem curso definido de acordo com a Polícia Civil. Está previsto para está sexta-feira um depoimento formal da vítima, que ainda não conseguiu falar devido aos ferimentos.