Bradley Cooper é uma pessoa mudada desde que virou pai, diz site

24/01/2019 | 17:10



Bradley Cooper pode estar no auge de sua vida profissional após dirigir e protagonizar Nasce Uma Estrela, mas o papel mais importante de sua vida é o de pai. Segundo a revista People, que conversou com fontes próximas ao ator, ele é muito focado na filha, Lea, de quase dois anos de idade, fruto de seu relacionamento com a modelo russa Irina Shayk.

- Bradley é uma pessoa mudada. Se tornar pai parece ser uma experiência muito positiva para ele.

Apesar de serem muito privados em relação à suas vidas pessoais, é comum ver o casal passeando com a filha e curtindo momentos fofos em família.

- Eles são muito ativos com a Lea. Eles passeiam pelo bairro, vão à feira, brincam na praia e levam Lea à aulas infantis.

Apesar de Irina ter sido fotografada usando um anel de esmeralda no dedo anelar durante os últimos dois anos, a fonte revelou que no momento a prioridade do casal é cuidar da filha, e não se casar.

- Eles estão focados na filha, e parecem felizes juntos.

Fofos, né?