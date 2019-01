CES e Detroit: Veja os melhores carros de 2019 (até agora, claro)

Leo Alves



24/01/2019 | 16:48

Mesmo estando apenas no começo do ano, estes modelos podem ser apontados como os melhores carros apresentados em 2019. Ao menos até aqui. Dois importantes eventos em janeiro serviram como vitrine para as principais montadoras do mundo. Antes uma feira voltada para itens tecnológicos, agora a CES também se tornou um salão alternativo, com diversas marcas apresentando novidades no evento de Las Vegas (EUA).

Também nos Estados Unidos, o Salão de Detroit segue sendo um dos mais importantes do ano, embora tenha tido uma edição mais esvaziada em 2019. Mesmo assim, importantes lançamentos foram realizados. Nesta galeria especial do Garagem360, confira o que de melhor aconteceu nas duas feiras. As fotos são de divulgação e do site Newspress.

Melhores carros apresentados em 2019