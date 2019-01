Orgulho que vai de porta em porta

Caroline Garcia

Do dgabc.com.br



25/01/2019 | 10:00



Acordar diariamente às 4h para ir trabalhar pode ser um incômodo para muita gente, mas o dia do carteiro Reginaldo Marcos Romeiro, de 50 anos, começa assim há 27 anos, desde que ele entrou para os Correios. “É minha segunda casa.”

Em seu crachá, ao invés do nome de batismo, está escrito ''''''''Guerreiro'''''''', como ele é conhecido desde que sofreu um acidente quando tinha 17 anos. “Fui atropelado, me quebrei inteiro e sou todo remendado. Perdi metade da rótula do joelho e o médico disse que não poderia carregar peso. Mas quando a gente quer uma coisa, corre atrás. Não fiquei com nenhuma sequela, ando normal e sem dores.”

Prova disso são os 10 quilômetros que ele percorre diariamente pelo bairro Baeta Neves, em São Bernardo, onde trabalha. “Faça chuva ou faça sol, estou na rua. Agora, com o calor, me mantenho sempre hidratado e com protetor solar.” Na bolsa que leva no ombro, o máximo permitido são 10 quilos.

A história de Romeiro com a estatal começou quando ele, cansado de trabalhar atrás de um balcão, parou um carteiro na rua e perguntou como fazia para ter tal profissão. “Ele disse que eu precisava ir até a Vila Leopoldina, na Capital. No dia seguinte, peguei o trem e fui até lá. Fiz esse trajeto durante uma semana até abrir vaga.”

A oportunidade em questão foi em Diadema, onde ele morava na época. “Fui ficando até que abriu concurso público. Mas como eu tinha largado a escola, não passei. O chefe tinha gostado do meu trabalho e me deixou ficar até o próximo concurso, dali a três meses. Na segunda vez, eu fui aprovado.”

A porta de entrada na empresa funcionou também como um pontapé para o carteiro seguir com os estudos e terminar o Ensino Médio. Com o incentivo de chefes, ele tirou carta de motorista para também poder trabalhar na função dentro da estatal.

Além de entregar cartas e encomendas, Romeiro é ainda representante do voluntariado dos Correios. No final do ano, ele coloca um travesseiro na barriga e se veste de Papai Noel para entregar presentes para os autores das cartinhas que foram adotadas pela população. “A emoção é tão grande que eu choro mesmo.”

O trabalho e dedicação de quase três décadas foram reconhecidos pelos Correios, que o premiou como carteiro padrão por três vezes. Já em 2015, Romeiro foi o vencedor entre cerca de 9 mil profissionais do Estado e faturou a honraria de Carteiro Nota 10. A premiação leva em conta, entre outros fatores, o trabalho social, atuação no dia a dia e aperfeiçoamento profissional. “É o Oscar dos carteiros, está exposto com muito orgulho na minha casa, em Ribeirão Pires.”

O sonho do ''''''''Guerreiro'''''''' agora é ganhar o prêmio em nível nacional e ser o melhor carteiro do Brasil. Foi pensando nesse projeto, inclusive, que ele se matriculou em uma faculdade EAD (Ensino a Distância) e hoje cursa o 4º semestre de Logística.

No Dia do Carteiro, comemorado hoje, a dica do profissional modelo da região é manter a humildade. “Dificuldade a gente sempre vai ter, mas é preciso usar o conhecimento, ser determinado e cumprir metas para saber como passar por cima disso.” Sobre o futuro da profissão em meio à tecnologia, ele garante que o carteiro terá uma vida longa. “As cartas foram substituídas, em grande parte, pelas encomendas. E os Correios também estão sempre se reinventando. Mas sempre vai ter aquele que gosta da moda antiga e estaremos aqui para atendê-lo.”

Número de carteiros no Grande ABC

Santo André 356 São Bernardo 303 São Caetano 66 Diadema 105 Mauá 88 Ribeirão Pires 51 Rio Grande da Serra 12 TOTAL 981







Fonte: Correios