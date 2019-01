Festivais do pastel e do açaí agitam São Paulo

Redação



24/01/2019 | 15:48

Para celebrar o aniversário de 465 anos de São Paulo, o Memorial da América Latina será palco da primeira edição do Festival do Açaí e da quarta edição do Festival do Pastel na cidade. Os eventos rolarão nos dias 25, 26 e 27 de janeiro, durante o feriado prolongado.

Festival do Açaí

Açaí com banana na tigela

Tigelas de açaí puro ou com leite condensado, mel, creme de avelã, caldas de chocolate, morango, caramelo, granulado, leite em pó, paçoca, confeitos, chantilly, granola, banana, morango, manga, oreo… Tudo isso estará à disposição de quem for ao Festival do Açaí durante o aniversãrio de Sâo Paulo. As tigelas sairão a partir de R$ 10.

Festival do Pastel

Pastel com vinagrete

Um dos quitutes mais adorados do Brasil será servido com diversos tamanhos e recheios durante o Festival do Pastel no Memorial da América Latina. Opções salgadas, como carne, queijo, pizza, bacalhau, salmão e frango com alho poro, e doces, a exemplo de banana com canela; doce de leite, morango, creme de avelã e brigadeiro, custarão desde R$ 7. O melhor de tudo é que os pastéis poderão ser acompanhados de caldo de cana ou cervejas artesanais, bem como sucos e refrigerantes.

Serviço

Os festivais do pastel e do açaí estão programados para 25 (sexta-feira), 26 (sábado) e 27 (domingo) de janeiro, das 11h às 21h, no Memorial da América Latina, que fica ao lado da estação de trem/metrô Barra Funda. Também dá para ir de bike (ciclofaixa na Av. Auro Soares de Moura Andrade e bicicletário do portão 9), ônibus (vários pontos ao redor) e carro (estacionamentos pago).

Mais gastronomia

Além das atrações principais – açaí e pastel –, quem for ao evento poderá provar outros pratos, como acarajé, hambúrguer, comida oriental, risotos e espetinhos. Entre as sobremesas, serão servidos waffles, brownies em canecas com sorvete, churros, doces peruanos, sorvetes e milkshakes.

Além disso, diversas bandas se apresentarão durante o festival.