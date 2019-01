Eletronuclear diz que Angra 2 volta ao sistema na sexta-feira

24/01/2019 | 15:33



A usina nuclear Angra 2, que foi desligada do Sistema Interligado Nacional (SIN) no início da tarde de quarta-feira, 23, será reconectada ao longo da sexta-feira, 25, informou a Eletronuclear. A saída da geradora da rede, somada à indisponibilidade dos polos 1 e 3 do linhão do Madeira obrigou o Operador Nacional do Sistema (ONS) a importar energia elétrica da Argentina e do Uruguai.

Na quarta, o Brasil comprou 1,2 mil MW da Argentina e 400 MW do Uruguai para garantir o abastecimento diante do aumento da demanda. Pela quarta vez consecutiva, a carga de energia administrada pelo ONS bateu recorde na quarta-feira, ao atingir o pico de 89.114 MW, sendo que o subsistema Sudeste/Centro-Oeste também atingiu a maior marca da carga máxima, de 53.143 MW.

O aumento da demanda, segundo o ONS, se deve às temperaturas mais elevadas do verão, que puxam uso maior dos aparelhos de ar condicionado, tanto em residências como no comércio e indústrias.