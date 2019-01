Caio Castro é condenado por agressão e deverá pagar sete mil reais de indenização

24/01/2019 | 15:10



Caio Castro foi condenado por agressão no processo que tinha pendente com o fotógrafo André Ligeiro. Como você viu, o próprio ator confessou a agressão em janeiro de 2017, ao compartilhar um vídeo explicando o que aconteceu durante um evento de final de ano em Trancoso, na Bahia.

- Entrei na festa, como todos. Cumprimentei os fotógrafos. Deu um minuto, estávamos esperando para pegar a pulseira, decidir onde íamos ficar. Veio um rapaz correndo, levantou a máquina e começou a disparar um monte de flash. Olhei para a Valentina, assessora do meu amigo, e disse: ''Que isso?'' E na hora ele [fotógrafo] saiu correndo. Então, ele saiu do nada. A minha reação foi sair correndo atrás dele, para no mínimo pedir que ele não tirasse a foto. Estava meio nervoso, era uma falta de respeito. A gente pediu gentilmente, cordialmente para não fazer foto. Como assim nossa opinião não importa? Ele fez a foto e saiu correndo. Por que ele saiu correndo? Por que de repente ele viu que ela sabia que estava fazendo algo que não era para fazer. Eu fui por instinto atrás dele correndo, aí fui pedir, segurei ele para falar, e aí um segurança já veio puxando, virou aquele puxa puxa e eu perdi a razão, perdi a cabeça e aconteceu o que aconteceu. Ele não tem culpa de nada, apesar de não ter feito o que foi pedido para não fazer. Eu fui totalmente errado, não estou aqui para justificar meu erro. Eu só perdi a cabeça. Eu não saí de casa pensando em arrumar confusão. De maneira nenhuma, peguei três horas de voo para curtir com meus amigos. Eu não saio de casa com pretensão de arrumar briga. Em nove anos de carreira, nunca tive problema com isso.

A investida de Caio acabou rendendo um corte no supercílio do fotógrafo, que teve que levar três pontos no machucado. Depois do ocorrido, Ligeiro abriu um processo contra Caio, que foi encerrado nesta quinta-feira, dia 24, cerca de três anos depois do caso. Segundo informações do Diário Oficial do Estado de São Paulo, o ator foi condenado por agressão e deverá pagar sete mil reais como indenização. Caso Caio não pague o valor estipulado, a sentença terá um acréscimo de 1% de juros por dia.