24/01/2019 | 14:40



O presidente da Colômbia, Iván Duque, postou em seu Twitter uma foto na qual conversa com o presidente Jair Bolsonaro (PSL). Duque menciona "uma reunião produtiva com o presidente do Brasil" e diz que os dois países estão "fortalecendo as relações comerciais, de segurança e de luta contra a corrupção".

O presidente colombiano ainda agradeceu o apoio de Bolsonaro em relação ao atentado terrorista ocorrido semana passada em Bogotá.

Nesta quarta-feira, 23, Bolsonaro e Duque estavam juntos quando anunciaram apoio a Juan Guaidó como presidente encarregado da Venezuela. Duque já havia defendido recentemente que a Venezuela fosse "cercada diplomaticamente".