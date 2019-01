Atila é notificado sobre impeachment em Tremembé

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



24/01/2019 | 14:25



O prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), já tem em mãos os dois processos de impeachment dos quais é alvo. O Diário apurou que, por volta das 12h30 desta quinta-feira (24), o prefeito foi notificado pessoalmente, no presídio de Tremembé (Interior), sobre os dois processos de cassação que foram abertos na Câmara no dia 16. O socialista está detido desde o dia 13 de dezembro.

A notificação oficial foi feita por servidores da direção da Câmara, como antecipou o Diário na edição de hoje. A partir de agora, o socialista terá dez dias para apresentar sua defesa. Pela lei, esse procedimento pode ser feito por escrito.

Com as alegações do prefeito preso em mãos, as duas comissões do impeachment emitirão parecer pelo prosseguimento ou não das duas denúncias por crime de responsabilidade e os resultados irão para votação em plenário. Se aprovado, inicia-se novo processo de investigação, com depoimentos de testemunhas.

O processo de impeachment, por lei, pode levar três meses para ser concluído. A disposição interna dos parlamentares, porém, é de encerrá-lo em até 40 dias.