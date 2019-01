São Paulo recebe concerto em tributo a Tom Jobim

Redação



24/01/2019 | 14:18

Dia 25 de janeiro é aniversário de São Paulo e, também, a data em que Tom Jobim completaria 92 anos. Em comemoração a essas duas celebrações, a Caixa Cultural vai promover na capital paulista um concerto em tributo a Tom Jobim, entre os dias 24 a 27 de janeiro.

Tributo a Tom Jobim em São Paulo

Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, ou simplesmente Tom Jobim (1927-1994), é um dos maiores nomes da música brasileira. Notável como compositor, pianista e arranjador, foi um dos criadores do histórico movimento Bossa Nova.

Para relembrar e celebrar o seu 92º aniversário, a série “Tom Jobim Instrumental” presta homenagem ao compositor por meio de quatro concertos gratuitos. Todos eles são dedicados a interpretações de sua obra por grandes nomes da música instrumental brasileira, que transitam com autoridade pelo repertório do homenageado.

São 46 composições escolhidas entre as mais de 300 realizadas por Tom. Delas, 18 são de autoria exclusiva de Jobim. As demais foram escritas pelo artista com parceiros como Vinícius de Moraes, Newton Mendonça, Aloysio de Oliveira e Chico Buarque.

Os concertos têm programas diferentes, que serão exibidos em duas apresentações na semana. O evento também realizará dois bate-papos sobre Tom Jobim e sua obra. O primeiro deles, no dia 25, terá a participação de Fábio Caramuru e Marco Bernardo. No dia 26, será a vez de João Marcello Bôscoli e, novamente, Fábio Caramuru, trocarem figurinhas com a plateia.

Programação do tributo a Tom Jobim

24 (quinta) e 26 (sábado) de janeiro: Fábio Caramuru, piano, Camilo Carrara, violão, e Toninho Ferragutti, acordeom, farão apresentações solo, apresentando releituras de temas emblemáticos de Tom Jobim, como “Chovendo na Roseira”, “Dindi”, “Garota de Ipanema”, “Desafinado”, “Wave” e “Samba do avião”.

Canções: Água de beber / Chovendo na Roseira / Quebra-pedra / A correnteza / Dindi / Two kites / Lígia / Flor do Mato / Sabiá / Garota de Ipanema / Insensatez / Triste / Desafinado / Eu te amo / Corcovado / Samba de uma Nota Só / Wave / Luísa / Modinha / Passarim / Surfboard / Ela é Carioca / Samba do Avião / Boto / Choro.

25 (sexta) e 27 (domingo) de janeiro: Marco Bernardo, piano, Léa Freire, flauta, Patrícia Ribeiro, violoncelo, e Edson Ghillardi, percussão, farão apresentações em formações variadas trazendo clássicos como “Olha Maria”, “Gabriela”, “Águas de Março”, “Chega de Saudade” e “Retrato em Branco e Preto” entre outros.

Canções: O Moro Não Tem Vez (Favela) / Derradeira Primavera / Na Hora do Adeus / Imagina / Olha Maria / O que Tinha de Ser / Gabriela / Borzeguim / Brigas nunca mais / Luciana / Outra Vez / Águas de Março / Mojave / Lamento no Morro / Valsa do Porto das Caixas / Chega de Saudade / Retrato em Branco e Preto / Inútil Paisagem / Foi a Noite / Eu Sei Que Vou Te Amar / Anos Dourados.

Bate Papo

25 (sexta) de janeiro: Nos aniversários de Tom Jobim e de 465 anos da cidade de São Paulo, Fábio Caramuru e Marco Bernardo conversão sobre as influências musicais de Tom e seus estilos de composição.

26 (sábado) de janeiro: Fábio Caramuru recebe João Marcello Bôscoli no bate papo que terá como tema a vida e a obra de Tom, a convivência do maestro soberano com grandes nomes da MPB e a música de Jobim no mundo.

Serviço – Tributo a Tom Jobim

“Tom Jobim Instrumental”

Local: CAIXA Cultural São Paulo (Praça da Sé, 111 – Centro) – próximo à estação Sé do Metrô

Data: 24 a 27 de janeiro de 2019 (quinta a domingo)

Horário: às 19h15

Informações: (11) 3321-4400

Classificação indicativa: Livre

Capacidade: 80 lugares

Duração: 70 minutos

Entrada Franca: ingressos distribuídos a partir das 9h do dia do evento.

Acesso para pessoas com deficiência

Patrocínio: CAIXA e Governo Federal