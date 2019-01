Lucas Jagger estreia como ator em comercial da Netflix - e fala da exposição da mãe, Luciana Gimenez

24/01/2019 | 14:10



A Netflix lançou na última quarta-feira, dia 23, um comercial super legal da série Sex Education. No vídeo, temos a estreia de Lucas Jagger como ator, já que ele dá uma de terapeuta para ajudar Otis, um dos personagens do seriado. O assunto dos dois? A vergonha que sentem das atitudes das mães.

- Cara, cê acha que a sua mãe faz você passar vergonha? Sua mãe é sexóloga, terapeuta, agora... A minha mãe é a Luciana Gimenez! Ela fala um monte na frente do Brasil inteiro. É barraco, é fofoca. E aí todo ano é a mesma coisa, a gente sai de férias e ela posta uma foto de biquíni, na neve. Neve! Pra quê?, brinca Lucas.

Mas a surpresa não acaba por aí! A própria Luciana aparece no comercial, expondo ainda mais o filho.

- E aí, amor, me conta das peguetes. Oh, você sabe que elas caem matando, né? Acredito no seu potencial!, diz a apresentadora, dando ao filho uma cartela de camisinhas. Demais, né?

Claro que tudo não passou de uma brincadeira para divulgar Sex Education, que está fazendo o maior sucesso na plataforma de streaming. Você já assistiu?

Texto publicado por Gimenez no Instagram gera polêmica

Luciana Gimenez ainda deu o que falar após compartilhar um texto em seu Instagram. O post dizia o seguinte:

Muito sexo sem amor, muito camarote sem amigos. Mulheres querendo ficar gostosas para ficarem com homens ricos, homens querendo dinheiro para ficarem com a mais gostosa. E o amor lá, sozinho. O mundo está revirado, as pessoas sabem o preço de tudo, mas não sabem o valor de nada.

Um texto para refletir, né? Mas olha só o que diziam alguns comentários:

Mas foi amor com o Mick Jagger?

Verdade! Seus dois filhos foram feitos com homens que você amava muito.

Oxi, mas ela mesmo ficou gostosa e pegou logo dois homens ricos. Ricos não, milionários! Não tô criticando, inclusive adooooro ela.

A apresentadora, no entanto, só respondeu a um desses comentários.

E você tá como?, perguntou um usuário.

Solteira, rebateu Luciana.

E você, o que achou?