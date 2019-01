Assassino confesso de Daniella Perez vira youtuber

24/01/2019 | 14:10



Guilherme de Pádua, assassino confesso de Daniella Perez, a filha de Glória Perez, criou um canal no YouTube. Em um dos vídeos, de pouco mais de 15 minutos, ele fala sobre pessoas que cometeram crimes no passado, mas que se encontraram em alguma religião e, supostamente, se tornaram pessoas melhores.

- Algumas pessoas com o passado manchado, pra não dizer sombrio, uma pessoa que foi bandido, a pessoa que fez tanta besteira na vida, (...) que em especial cometeu um crime, passar a dizer que é cristão. E aí a gente vê os comentários: Ah, fez tudo o que não podia, matou, roubou, traficou, e agora acha que é só colocar uma bíblia embaixo do braço, e agora fala que é santo.

O ex-ator ainda fala do sistema prisional e defende que a pena imposta tem o objetivo de fazer com que o preso saia do encarceramento com a intenção de ser uma pessoa melhor.

Para quem não se lembra, ou não acompanhou o caso, em 1992 Daniella foi assassinada brutalmente por Guilherme e pela então esposa, Paula Nogueira Thomaz. Na época, ela tinha apenas 22 anos de idade e estava no auge de sua carreira como atriz. Os dois contracenavam juntos na telenovela De Corpo e Alma, escrita pela mãe de Daniella, Glória Perez. O ex-ator foi condenado a 19 anos e seis meses de prisão pelo crime e, após cumprir seis anos de pena, saiu da cadeia em 1999.