Desclassificado do 'BBB 19, Vanderson fala sobre acusações: 'Mentira não passa'

24/01/2019 | 14:02



O participante Vanderson, desclassificado do BBB 19 na última quarta-feira, 23, respondeu às acusações de estupro, agressão física e importunação pela primeira vez após deixar o programa.

"Pessoal, eu queria muito agradecer todo mundo que estava comigo e tentou me ouvir. Eu sei que rolaram algumas histórias estranhas, mas isso é bobagem, né? Cada um fala o que quer, mas só existe uma verdade na vida. Então, assim, as verdades surgirão. Eu não vim aqui pra fora pra nada além de dizer a verdade e a gente vai continuar se conhecendo", disse nos stories de seu Instagram na madrugada desta sexta-feira, 24.

Vanderson foi denunciado por três mulheres em Rio Branco, no Acre, sua cidade natal, sob acusações que envolvem estupro, agressão física e importunação ofensiva ao pudor. Ele foi intimado a prestar depoimento na delegacia do Rio de Janeiro, o que ocasionou sua desclassificação do programa.

O biólogo e coordenador educacional indígena, de 35 anos, agradeceu o apoio que recebeu da torcida: "Fico muito feliz e sou muito grato por tudo que vocês fizeram, por estar comigo esse tempo todo, pelos votos que me deram, pelo carinho que eu recebo. E não tem nada melhor do que sair de um lugar e receber carinho no aeroporto, na rua, em casa. A casa da gente é o nosso refúgio".

O ex-BBB, então, mostra a família e os amigos e completa: "Muito obrigado por tudo, de verdade. Agora é o momento de mostrar a verdade, mostrar o que está acontecendo mesmo, e seguir. Nossa vida é muito maior do que mentiras. Mentira não passa, não. Mentira não passa de jeito nenhum. Obrigado e sigamos juntos".