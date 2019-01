24/01/2019 | 13:30



O presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, afirmou que a inflação subjacente, ou núcleo da inflação, "permanece silenciada", principalmente devido à queda nos preços do petróleo e de alimentos. Ele afirmou, no entanto, que a instituição espera e ele está "confiante" de que o indicador avançará no médio prazo.

A inflação "cheia", por sua vez, deve cair nos próximos meses, afirmou Draghi. Ele afirmou ainda que o mercado de trabalho deve se fortalecer e os salários devem crescer.