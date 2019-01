Em calendário temático, personalidades viram animais silvestres

24/01/2019 | 12:50



A ONG AMPARA Animal deu continuidade à campanha Somos Todos Silvestres, iniciada no ano passado, em que personalidades se transformaram em animais silvestres. Dessa vez, a instituição lançou um calendário com as fotos dos artistas maquiados - e irreconhecíveis.

Entre os participantes, estão as atrizes Sophie Charlotte, Julia Faria, o ator Sérgio Marone e a cantora Luísa Sonza.

O calendário AMPARA Silvestre 2019, que custa R$ 25, é uma homenagem aos animais silvestres do Brasil que estão em extinção. Há onça-parda, arara-azul, veado-campeiro e macaco-aranha. O projeto foi idealizado pela Kryolan com fotos de Jacques Dequeker.

"A ameaça de extinção de uma espécie é o assassinato anunciado de todos os seus indivíduos já é suficiente para causar desequilíbrio entre todos os seres vivos, inclusive os seres humanos", afirma a ONG.