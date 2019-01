'Venezuela está indo bem', diz Bolsonaro em Davos

24/01/2019 | 12:18



O presidente da República, Jair Bolsonaro, acredita que os acontecimentos na Venezuela estão se mostrando positivos. Em seu último dia em Davos antes de embarcar de volta ao Brasil, o presidente apenas respondeu de forma breve sobre a situação em Caracas. "Venezuela está indo bem", disse.

O jornal O Estado de S. Paulo apurou que, na quarta-feira, 23, o anúncio americano de rejeitar o reconhecimento ao governo de Nicolas Maduro foi coordenado de forma "constante" com o Palácio do Planalto.

Uma fonte próxima ao presidente indicou que Bolsonaro, "de forma indireta", esteve em contato com Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. O canal teria sido o Conselho Nacional de Segurança.

Militares

Se, em público, Bolsonaro mantém um tom positivo, militares brasileiros acreditam que ainda exista "um elevado grau de incerteza" sobre o que vai ocorrer. Fontes de alto escalão apontaram que o que pode definir a situação é a postura dos militares venezuelanos.

No Brasil, porém, os generais já deixaram claro ao Palácio do Planalto que não existe a mínima chance de que haja uma invasão militar por parte do Brasil para derrubar Maduro. O temor é de que isso envolva o Brasil em uma guerra, com sérias repercussões para o País.

"A esperança é de que haja uma crise de consciência em Maduro", comentou uma das fontes militares brasileiras.