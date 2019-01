Angela Furtado assume Inmetro e Uebel é nomeado secretário de Desburocratização

24/01/2019 | 12:13



A Presidência da República divulgou no Diário Oficial da União (DOU) a nomeação da nova presidente do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), a administradora Angela Flores Furtado. O órgão agora pertence à estrutura do Ministério da Economia. Angela assume o posto no lugar de Carlos Augusto de Azevedo, exonerado nesta quinta-feira, 24.

Ainda na pasta da Economia, foi nomeado Paulo Antonio Spencer Uebel para exercer o cargo de secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital.

Advogado, Uebel é ex-secretário municipal de Gestão de São Paulo, quando João Doria estava à frente da prefeitura da cidade. Dentre outras formações, Uebel é especialista em Direito Tributário, Financeiro e Econômico pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

O governo ainda nomeou Marcelo Amaro Buz como diretor-presidente do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI), vinculado à Presidência, e Gilson Machado Guimarães Neto para secretário de Mudança do Clima e Florestas do Ministério do Meio Ambiente.