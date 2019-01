Violência preocupante

Do Diário do Grande ABC



O ano de 2019 começou com a troca no comando da Polícia Civil no Grande ABC. Portaria publicada pelo governador João Doria (PSDB) em 9 de janeiro nomeou novos coordenadores para delegacias seccionais de Santo André, São Bernardo e Diadema. A se tomar como base os últimos acontecimentos de violência na região, o desafio que Francisco José Alves Cardoso, Ronaldo Tossunian e Guerdson Ferreira, respectivamente, têm pela frente é hercúleo. O principal deles é diminuir a sensação de insegurança que acomete praticamente a totalidade dos moradores das sete cidades. A pergunta a ser respondida é: como fazer?

Tome-se como exemplo a edição de hoje deste Diário, jornal que há seis décadas acompanha os fatos mais relevantes do Grande ABC. Há pelo menos dois episódios violentíssimos ocorridos com poucas horas de diferença: o assassinato de guarda-civil em São Caetano e a tentativa de assassinato de comerciante andreense, atingida por três tiros no rosto.

O governo do Estado, responsável constitucional pela política de segurança pública, tenta aplacar o temor da população com a divulgação de estatísticas que, vez ou outra, mostram a redução dos índices de criminalidade na região. Mas a realidade é que números pouco influenciam o sentimento de impotência dos cidadãos diante dos episódios chocantes a que estão submetidos cotidianamente. É preciso ampliar a presença de agentes nas ruas.

Exatamente por isso, o governo do Estado deveria focar suas ações, na área da segurança, a repor o contingente de policiais nas sete cidades. Recentes levantamentos feitos por este jornal revelaram o deficit de 392 homens na corporação militar e outros 680 na civil. Compreende-se a dificuldade do Executivo paulista, em época de aguda crise financeira, para reforçar seus quadros. No entanto, pelo ganho de bem-estar que a sociedade teria com a medida, João Doria teria argumentos suficientes para justificar a reorganização de recursos humanos, de modo a contemplar a contratação de agentes. Daí, então, aliviada, a população regional agradeceria.