Novo Mercedes-Benz Classe A estreia no Brasil por R$ 195 mil

Leo Alves



24/01/2019 | 12:18

A nova geração do Mercedes-Benz Classe A foi lançada oficialmente no Brasil nesta semana. Apresentado no Salão do Automóvel de 2018, o modelo já estava sendo vendido em uma série limitada. Agora, o modelo chega definitivamente ao mercado nacional. Por enquanto, será apenas uma versão disponível. A 250 Vision chega com preço sugerido de R$ 194.900.

Mudanças novo Mercedes-Benz Classe A

Sob o capô, a configuração utiliza o propulsor 2,0l turbo de 224 cv a 5,800 rpm. O torque máximo é de 35,7 kgfm, disponíveis a 1.800 rpm. Acompanhado pelo câmbio DCT de sete marchas, o conjunto consegue levar o Classe A aos 100 km/h em 6,2 segundos, com velocidade máxima limitada em 250 km/h.

Maior, a nova geração promete entregar mais espaço para os ocupantes, principalmente nos ombros, cotovelos e cabeça. O porta-malas também cresceu, tendo agora 370 litros de capacidade – 29 a mais que o antecessor.

Tecnologia

O hatch também vem bem recheado tecnologicamente. Ele é o primeiro a contar com o sistema MBUX. Juntamente com ele, há duas telas de 10,25 polegadas, sendo que uma é para o painel de instrumentos e a outra para as funções multimídia.

As telas podem ser comandadas pelo volante, por um touchpad no console central ou tocando diretamente na tela central. O sistema também tem reconhecimento de voz e pode executar alguma funções, como o ajuste do ar-condicionado ou escolha de rádio, de acordo com os comandos do condutor.

Os sistemas de assistência à condução, como o assistente de frenagem ativo, são outros itens tecnológicos do novo Mercedes-Benz Classe A.