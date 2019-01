Redação



24/01/2019 | 12:18

Celebrado em 25 de janeiro, o aniversário de São Paulo (SP) é a data perfeita para conhecer algumas das principais pontos turísticos da cidade. Dá para curtir a natureza do Parque do Ibirapuera, a agitação da Avenida Paulista e até experimentar as delícias do Mercadão. O WZ Hotel Jardins preparou uma lista com 10 atrações imperdíveis. Confira:

Aniversário de São Paulo: 10 passeios tipicamente paulistanos

Parque do Ibirapuera

Com mais de 150 hectares, o Ibirapuera é um oásis verde em meio ao concreto de São Paulo. Ali, é possível encontrar árvores, lagos, jardins e centros culturais, incluindo pavilhões projetados por Oscar Niemeyer. O local é perfeito para passar o dia, fazer uma caminhada ou andar de bicicleta.

Avenida Paulista

A Avenida Paulista é muito mais do que grandes prédios comerciais. O visitante passa por lojas, shoppings, cinemas, restaurantes e cafés. O endereço também abriga uma série de espaços culturais, como MASP (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand), Japan House, IMS (Instituto Moreira Salles), Centro Cultural FIESP, Itaú Cultural, Casa das Rosas e Sesc Paulista.

Centro

Com um rico patrimônio que revela a história de São Paulo em cada canto, o Centro velho da cidade reúne pontos turísticos como a Praça da Sé, o Theatro Municipal, o Pateo do Collegio (local onde a cidade foi fundada) e o Farol Santander (Edifício Altino Arantes).

Bixiga

Fundado por imigrantes italianos, o bairro Bixiga abriga uma charmosa arquitetura de sobrados coloridos, as famosas cantinas italianas, a escadaria do Bixiga, festas de rua, feira de antiguidades e vários teatros.

Liberdade

O bairro japonês é o melhor lugar de São Paulo para provar a culinária oriental, seja nos restaurantes ou na Feira da Liberdade. Além disso, dá para comprar produtos típicos, de comidinhas a utensílios de cozinha, peças decorativas e cosméticos. As ruas são todas enfeitadas com as tradicionais lanternas vermelhas e rendem ótimas fotos.

Mirantes

São Paulo vista do alto é ainda mais inesquecível. Por isso, vale a pena conhecer os mirantes do Farol Santander, do Terraço Itália, do edifício Copan, do Sesc Paulista e do MAC Ibirapuera.

Mercado Municipal

Localizado na região da Rua 25 de Março, o Mercadão, como é mais conhecido, exibe uma bela arquitetura em estilo art déco, além de uma grande variedade de frutas, queijos e temperos. Não deixe de provar as duas receitas mais queridinhas do pedaço: pastel de bacalhau e sanduíche de mortadela.

Vila Madalena

Conhecido como o bairro boêmio de São Paulo, a Vila Madalena é cheia de barzinhos. O local conta com vários restaurantes, cafés descolados e lojinhas. Outro ponto imperdível é o Beco do Batman, que reúne alguns dos grafites mais descolados da cidade.

Oscar Freire

São Paulo é uma cidade perfeita para fazer compras. Um dos endereços mais famosos para isso é a Rua Oscar Freire, onde estão lojas de renomadas grifes nacionais e internacionais. A região também é bem arborizada e segura, muito agradável para um passeio a pé e repleta de restaurantes e confeitarias.

Vida noturna

A vida noturna de São Paulo é muito agitada, com várias baladas e barzinhos. É possível encontrar boas opções em locais como Vila Madalena, Itaim Bibi, Vila Olímpia e na região da Rua Augusta. A cidade também é conhecida pelos serviços abertos 24h por dia, como padarias, lanchonetes e até academias.