Mãe de menino assassinado que inspirou curta lamenta indicação do filme ao Oscar

24/01/2019 | 11:08



Entre os curtas-metragens indicados ao Oscar 2019 está Detainment, que conta a história de dois garotos de dez anos que são detidos pela polícia sob suspeita de sequestrar e assassinar outra criança. O filme é baseado no caso real de James Bulger, cuja mãe diz se sentir "enojada e triste" pela indicação ao prêmio.

No Twitter, Denise Fergus fez uma declaração sobre o caso. "Não consigo expressar quão enojada e triste eu estou quanto a esse dito filme que foi feito e agora indicado a um Oscar", começou ela.

"Uma coisa é fazer um filme como esse sem contatar e pedir permissão da família de James, mas outra é ter uma criança reencenando as horas finais da vida de James antes de ele ser brutalmente assassinado e fazer a mim e minha família ter de reviver tudo isso de novo", acrescentou.

Denise disse que mais de 90 mil pessoas assinaram uma petição para remover o filme do Oscar, mas que, mesmo assim, o material foi "ignorado, assim como meus sentimentos, pela Academia"

"Estou com tanta raiva e triste nesse momento. Pessoalmente, quero agradecer a todas as pessoas que assinaram a petição e vai continuar me apoiando nisso. Só desejo que o filme não ganhe essa categoria do Oscar", concluiu Denise.

Em entrevista à BBC, Vicent Lambe, diretor do filme, disse que já não esperava que a família ficasse confortável com a produção, uma vez que, segundo ele, o curta "humaniza os garotos" que assassinaram James.

"Mas eu espero que eles entendam o motivo de ter sido feito e, certamente, não foi para trazer mais sofrimento para eles", disse Lambe. "O motivo pelo qual o filme foi feito foi tentar oferecer mais compreensão sobre como esses dois garotos de dez anos poderiam ter cometido um crime tão horrível, porque acho que, se não entendermos a causa disso, é provável que algo similar aconteça novamente no futuro."