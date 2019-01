Após nova lesão no quinto metatarso, Neymar reage: '1% de chance, 99% de fé'

24/01/2019 | 11:04



Na última quarta-feira, Neymar saiu de campo na vitória por 2 a 0 do Paris Saint-Germain sobre o Strasbourg, em Paris, que classificou o time às oitavas de final da Copa da França, aos 16 minutos do segundo tempo. O camisa 10 do clube francês sentiu dores no pé direito, mesma região que o obrigou a passar por uma cirurgia no início de 2018, quando o craque fraturou o quinto metatarso.

Após sair do estádio Parque dos Príncipes para ter a sua lesão avaliada em um hospital de Paris, o brasileiro se manifestou nas redes sociais. Neymar compartilhou uma imagem de uma de suas tatuagens, na qual está escrito "1% de chance, 99% de fé". "Que seja feita sua vontade, Deus", completou o atacante na legenda.

Outro que comentou as entradas fortes no camisa 10 foi o lateral-direito Daniel Alves, seu colega de time. "Se dão patada nele e não acontece nada, não estão levando a sério. Quem está à frente disso tem que tomar providência. Se não o jogador perde a oportunidade de lutar por coisas importantes", analisou o brasileiro após o jogo.

O lateral-direito ainda defendeu que é necessário proteger "esse tipo de jogador diferente" com punições como cartões e tratamento rigoroso. "Se não o futebol começa a ser chato. Você não pode fazer nada de diferente e são eles que fazem as pessoas pagarem ingresso", afirmou.

Após a realização dos exames, o Paris Saint-Germain emitiu um comunicado e não descartou a necessidade de uma nova operação. "Os primeiros exames realizados mostram evidências de reativação de dor no local da lesão do quinto metatarso do pé direito. O tratamento dependerá da evolução nos próximos dias. Todas as opções terapêuticas devem ser consideradas", revelou o clube em seu site oficial.