Neymar desabafa após se lesionar novamente: 'Que seja feita a tua vontade'

24/01/2019 | 11:11



Neymar Jr. sempre dá o que falar. Além de estar causando o maior bafafá sendo apontado como affair de algumas mulheres, agora sua saúde voltou a chamar a atenção. Isso porque o craque do Paris Saint-Germain saiu chorando do gramado após sentir dores durante uma partida contra o Strasbourg pela Copa da França, que aconteceu na última quarta-feira, 23.

Depois do fim do jogo, o clube soltou um comunicado afirmando a reativação da lesão do jogador, mesma lesão que quase o deixou de fora da Copa do Mundo da Rússia, em 2018, lembra? Na época ele ainda namorava Bruna Marquezine, que deu a maior força para o craque. Pois Neymar foi levado ao hospital e exames confirmaram a lesão no quinto metatarso mais uma vez, mas ainda não se sabe a gravidade da contusão.

Por conta disso, após o comunicado ser liberado, o atacante usou o Stories do Instagram para desabafar e compartilhar uma foto de uma de suas tatuagens com o escrito 1% de chance 99% de fé. O craque ainda escreveu: Que seja feita a tua vontade, Deus.

Que ele se recupere logo!