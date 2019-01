Justin Bieber defende Chris Brown de acusação de estupro: 'Você é o melhor'

24/01/2019 | 10:52



Justin Bieber sempre se declarou fã e amigo de Chris Brown. Nesta quarta-feira, 23, o companheirismo foi além, na opinião de internautas, pois o canadense decidiu sair em defesa do rapper. Chris Brown foi preso em Paris, na França, sob a acusação de estupro, e solto menos de 24 horas depois.

Nas redes sociais, Chris Brown se posicionou sobre o assunto e xingou a mulher que fez a denúncia. "Quero deixar perfeitamente claro. Isto é falso e é um monte de baboseira. Nunca! Para minha filha e minha família, isto é tão desrespeitoso e contra meu caráter e minha moral", escreveu. Momentos depois, o rapper decidiu apagar a publicação do perfil oficial dele no Instagram.

Justin Bieber saiu em defesa do ídolo e amigo. "Ninguém pode te tocar, você é o melhor de todos os tempos", escreveu o canadense em uma publicação de Chris Brown. Os fãs de Bieber do mundo inteiro ficaram tão revoltados com a atitude do cantor que criaram a hashtag #JustinBieberlsOverPaty.