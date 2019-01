O que você precisa saber antes de rebaixar o carro

Da Redação



24/01/2019 | 09:48

Uma customização bastante popular entre proprietários de veículos é de a rebaixar o carro. Porém, assim como qualquer outra modificação, existem prós e contras. Embora só tenha sido legalizada em 2013 no Brasil, as alterações na suspensão dos carros são comuns há muitos anos. Mesmo com a legalização, é necessário saber todos os pontos que envolvem o rebaixamento.

Prós e contras de rebaixar o carro

Embora seja legal, há algumas orientações que a lei determina. A regulamentação determina que é necessário ter no mínimo 10 cm entre o chassis e o solo. Além disso, é necessário realizar a atualização dos documentos do veículo, que precisam conter esta informação. Essas imposições são necessárias para ter uma alteração segura e para manter os padrões dos veículos.

Na maior parte dos casos, o rebaixamento é realizado apenas por estética. Os condutores consideram que os veículos com carroceria baixa são mais estilosos e bonitos, mesmo que as montadoras não indiquem a prática.

Quais mudanças acontecem no carro rebaixado?

A função da suspensão dos veículos é receber os impactos gerados ao entrar em contato com as irregularidades do solo, proporcionando conforto e segurança para os passageiros.

Rebaixar o carro pode ser uma atitude comum, mas ainda é questionada, tornando-se um assunto bastante polêmico entre os amantes de automóveis. Os carros saem das fábricas totalmente prontos para enfrentar as ruas, com amortecedores e molas ajustados para absorver os impactos.

Entretanto, reduzir a altura do veículo pode proporcionar mais estabilidade e uma melhora na aerodinâmica.

Quem pode realizar o rebaixamento do veículo?

É preciso procurar por um especialista, pois fazê-lo por conta própria é muito arriscado, além de não ter garantias de estar realizando o processo da maneira adequada e de acordo com a lei.

Ao realizar esta modificação é essencial seguir alguns cuidados para garantir a segurança do motorista e das pessoas ao redor.

Sistema de suspensão

O sistema de suspensão é uma das principais partes do veículo. Ao realizar as alterações, é preciso conferir que não tenham improvisos no sistema.

É preciso investir em qualidade

O rebaixamento inadequado do veículo trás uma série de desconfortos e não é seguro. Por esse motivo, é fundamental investir em serviços de qualidade. Os acessórios para carros precisam ter boa procedência, além de ser fundamental procurar um bom profissional e que esteja preparado para a tarefa.

Quais são as vantagens de rebaixar o carro?

Se for realizado de forma correta e com cuidado, a modificação pode proporcionar alguns benefícios ao motorista. Por isso é importante contratar profissionais qualificados e não seguir tutoriais na internet.

Rebaixar o carro de forma correta, em um local adequado e de acordo com as leis, pode não ser prejudicial ao veículo. Além dos cuidados com a documentação do carro, não custa lembrar de outros cuidados ao volante, como utilizar sempre o cinto de segurança e não utilizar o celular. Tudo para um trânsito mais seguro.

