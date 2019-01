Bianca Bellucci



24/01/2019 | 09:48

Spotify e Waze contam com uma integração nativa bem útil para quem gosta de ouvir música enquanto dirige. Com ela, você não precisa mais trocar entre um aplicativo e outro enquanto está com as mãos no volante. É possível controlar tudo diretamente da tela do app de navegação.

Em poucos passos é possível executar o procedimento. Veja como no tutorial abaixo. O passo a passo foi realizado com um Android, mas é similar no iOS.







