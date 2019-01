Obituário - 24 de janeiro de 2019

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



24/01/2019 | 09:19



Santo André



Therezinha Silva, 89. Natural de São Luiz do Paraitinga (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Antônio Palombo Neto, 84. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Francisco Gomes da Silva, 84. Natural de Pesqueira (PE). Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Dia 22. Vale dos Pinheirais.



Possidonia Batista de Souza, 81. Natural de Quijingue (BA). Residia na Cidade Santo André. Dia 22. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



José Mulato de Lima, 77. Natural de Vitória de Santo Antão (PE). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Imaculada Conceição de Lima Pegoraro, 71. Natural de Socorro (SP). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 22. Cemitério Municipal de Socorro (SP).



Jair Senefonte, 71. Natural de Uchôa (SP). Residia no Jardim Santo André, em São Paulo (SP). Dia 22. Cemitério do Carmo, em São Paulo (SP).



Jair Dias Magalhães, 68. Natural de Rio Claro (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Jardineiro. Dia 22. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



Maria Aparecida Brandão de Souza, 63. Natural de Seabra (BA). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Nelson Alves da Silva, 63. Natural de Santa Maria do Cambucá (PE). Residia na Fazenda da Juta, em São Paulo (SP). Dia 22, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.



Olival Almeida Nonato, 61. Natural de Assaré (CE). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Ana Luzia Pereira, 48. Natural de Ponta Porã (MS). Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Gabriel Abreu dos Santos, 19. Natural de Santo André. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Cabeleireiro. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



São Bernardo



Nair da Costa, 87. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Gonçalves, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério da Paulicéia.



Luzia Casonato Cucchi, 86. Natural de Rio Claro (SP). Residia na Vila Liviero, em São Paulo (SP). Dia 20. Cemitério da Paulicéia.



Maria Angelia do Carmo Assis, 66. Natural de Ferros (MG). Residia no bairro Botujuru, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério da Paulicéia.



Sueli Marise Gastaldello de Castro, 65. Natural de Santo André. Residia no Jardim São Vito, em Americana (SP). Dia 19. Cemitério de Vila Euclides.



Diadema



Neusa Antonio Hygino, 77. Natural de Cafelândia (SP). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal.



Adjair de Moraes, 76. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Guacuri. Dia 22. Vale da Paz.



Elsa Soares da Silva, 65. Natural de Lucélia (SP). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal.



Edson Demétrio, 59. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Sete Praias. Dia 22. Cemitério Congonhas, em São Paulo (SP).



Mauá



Rute Carneval Ferreira, 76. Natural de Santo André. Residia no Jardim Esperança, em Mauá. Dia 23. Cemitério Santa Lídia.



José Fabrício dos Santos, 65. Natural de Goioerê (PR). Residia na Vila Ana, em Mauá. Dia 23. Cemitério Santa Lídia.



Rafael Roque Santos, 51. Natural de Areias (PB). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 23. Cemitério Santa Lídia.



Thiago de Ávila Pinto Andrade, 28. Natural de Mauá. Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 21. Cemitério Santa Lídia.



Marcos Vinicius Souza Neves, 26. Natural de Mauá. Residia em Bragança Paulista (SP). Dia 22. Cemitério Santa Lídia.