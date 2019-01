Safadão, Natiruts e Xand Avião agitam os 465 anos de São Paulo

Redação



24/01/2019 | 08:18

Os shows de Wesley Safadão, Natiruts e Xand Avião prometem agitar a comemoração dos 465 anos de São Paulo. A capital paulista completa mais um aniversário nesta sexta-feira (25), mas as apresentações vão começar já nesta quinta-feira (24).

Shows 465 anos de São Paulo

Para abrir as celebrações, o Natiruts apresentará seu novo show na noite de hoje. A banda vai exibir um repertório que mescla os maiores sucessos de sua carreira com os singles do álbum “I Love”, lançado em dezembro. A abertura fica por conta da banda Lagum, revelação da música nacional.

Nodia 25, os shows do feriado serão comandados por Wesley Safadão, que está na estrada divulgando seu novo projeto “WS Mais uma Vez”, e por Xand Avião. As apresentações rolarão no Clube Atlético Juventus, no bairro da Mooca. Os ingressos estão à venda no site e na bilheteria do local.

Serviço

Local: Clube Atlético Juventus

Endereço: Rua Juventus, 690 – Mooca – São Paulo

Natiruts e Lagum

Data: 24 de janeiro de 2019 (quinta-feira)

Horário de abertura da casa: 21h

Início 1º show: 23h30

Classificação: 18 anos

Wesley Safadão e Xand Avião

Data: 25 de janeiro de 2019 (sexta-feira)

Horário de abertura da casa: 21h

Início 1º show: 23h30

Classificação: 18 anos