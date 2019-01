Estevam Pelo Mundo dá dicas de como planejar sua viagem

Redação



24/01/2019 | 08:18

Para uma viagem ter sucesso, é preciso planejá-la com cuidado. Quanto mais informações você tiver a respeito do destino, mais perrengues evitará. Isso sem contar que, ao se organizar com antecedência, você tem muito mais chances de encontrar descontos e conseguir ficar nos melhores lugares.

Com experiência no assunto, Lucas Estevam, do blog e canal de viagem Estevam Pelo Mundo, listou algumas dicas importantes que devem ser levadas em consideração na hora de planejar uma viagem. Confira:

Como planejar sua viagem

Pesquise passagens aéreas em diversos sites

A melhor maneira de economizar com passagens aéreas é por meio de milhas. . Muitas pessoas, porém, deixam seus pontos acumulados com o uso de cartão de crédito, por exemplo, expirar. Outras sequer se aplicam para os programas oferecidos pelos bancos, mesmo eles sendo gratuitos. Vale a pena ficar de olho nisso, pois os descontos no custo total da viagem são consideráveis.

Caso você não tenha milhas e tenha que pagar a passagem de forma integral, a dica é pesquisar o destino desejado em muitos sites confiáveis e comparar os preços. É importante verificar se as promoções são reais e também recorrer a sites de buscas que comparam diversas passagens aéreas.

Escolha hospedagens com boa localização e bom preço

Quando você vai para um destino pela primeira vez, é comum ficar em seguro em relação ao local em que irá ficar. Para escolher a hospedagem ideal de acordo com o seu perfil de viajante, é necessário fazer uma pesquisa não só de preço, mas também de conforto e localização. Na hora de planejar sua viagem, opte por locais de fácil acesso, de acordo com seus objetivos. Quem gosta de curtir a noite, por exemplo, deve procurar locais próximos aos pontos mais badalados. Já quem gosta de um contato maior com a natureza não precisa, necessariamente, ficar no centro das grandes cidades. Vale a pena recorrer a dicas em blogs de viagem ou nas avaliações de viajantes diversos.

Opte por viajar durante a semana

Muita gente não sabe, mas reservar um voo com apenas dois dias de antecedência pode custar até o dobro do preço. Além disso, viajar em uma sexta-feira ou um sábado também costuma ser mais caro que voar em uma terça-feira ou quarta-feira, por exemplo. O mesmo vale para alguns tipos de hospedagem. Por isso, ao planejar sua viagem com antecedência, você terá mais chances de prorrogar as datas para o meio da semana e, assim, obter descontos expressivos.

Preste atenção no dólar

Já faz um tempo que o dólar está oscilando demais no Brasil, o que deve ser levado em consideração na hora de planejar sua viagem. A dica de Estevam, nesse caso, é comprar aos poucos a moeda do destino. Apesar de trabalhoso, o processo pede por uma atenção diária em relação aos valores, pois isso pode gerar bons descontos. Vale também barganhar na casa de câmbio ou em sites especializados. Existem plataformas que, inclusive, fazem comparações de preço de forma automática para você.