24/01/2019 | 08:10



Boa notícia para os fãs de Preta Gil. Depois de a cantora dar o maior susto ao ser internada após desmaiar em São Paulo e descobrir um quadro de princípio de pneumonia, a cantora teve alta hospitalar na noite da última quarta-feira, dia 23.

Segundo informações do jornal Folha de S. Paulo, ela deixou o Hospital Sírio Libanês, na capital paulista, após tratar as complicações causadas por uma gripe, mas continuará em repouso e sob cuidados médicos, além de ter de realizar novos exames com a equipe responsável por seu tratamento em breve.

Mesmo com alta, Preta cancelou os shows que faria em Campinas nesta quinta-feira, dia 24, e em Caiobá, que rolaria no sábado, dia 26.