China desmente relatos sobre cancelamento de discussões comerciais por EUA

24/01/2019 | 06:28



O Ministério de Comércio da China disse nesta quinta-feira que recentes relatos de que Washington teria cancelado discussões comerciais com Pequim esta semana não são verdadeiros.

O porta-voz do ministério, Gao Feng, também confirmou que o vice-primeiro-ministro da China, Liu He, visitará os Estados Unidos nos próximos dias 30 e 31 para retomar negociações comerciais com os americanos.

"No momento, os dois lados estão acelerando conversas sobre os preparativos e mantendo contato próximo", disse Gao.

As conversas da próxima semana em Washington vêm depois de discussões bilaterais realizadas no começo do mês em Pequim. Dias atrás, houve relatos de que os EUA teriam cancelado uma reunião preliminar com autoridades chinesas antes da visita de Liu, por suposta falta de avanços em algumas questões. Fonte: Dow Jones Newswires.